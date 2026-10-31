أبو الغيط: 420 مليار دولار ضاعت في فوضى 2011.. ولا بد من الإمساك بالبلد لعدم تكرار ما حدث

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر تعرضت لمأساة كبرى منذ لحظة إنشاء إسرائيل وحتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن البلاد خاضت مواجهات وحروبًا قاسية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم شهد تطورًا كبيرًا بعد عام 1945، وكان يتجه نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة، في الوقت الذي كانت تخوض فيه مصر حروبًا قاسية ضد إسرائيل؛ ما تسبب في إرهاق الدولة واستنزاف قدراتها.

وأشار أبو الغيط إلى أن مصر وصلت إلى معدل نمو بلغ 7% عام 2010، لكن في تلك اللحظة حل الخراب في عام 2011، موضحًا أن الفورة المصرية الغاضبة في ذلك الوقت انتهزها تيار داخل المجتمع وبعض الحالمين والغاضبين، ما دفع البلاد إلى حالة من الفوضى.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن 420 مليار دولار ضاعت؛ بسبب فوضى عام 2011، مشددًا على ضرورة الإمساك بالبلد وعدم العودة إلى فوضى عام 2011.

كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا بد أن يستمر؛ لأنه عاش مرحلة الفوضى التي شهدتها مصر في ذلك العام.