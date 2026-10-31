قدموا الغاز هدية لمصر.. أبو الغيط يكشف مفاجأة عن اتصال هاتفي مع المسئولين السعوديين في 2011

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن دول الخليج ساندت مصر على مدار سنوات كثيرة.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحرب في الشرق الأوسط قد تتوسع إلى مواجهة رهيبة في الإقليم ".

وأضاف أبو الغيط:" في فبراير 2011 وزير المالية اتصل بيا وقال إنه هناك عجز مالي خطير وعجز غاز خطير".

وتابع :"اتصلت بوزير الخارجية السعودي ثم رئيس المخابرات السعودية آنذاك لحل أزمة سفينة الغاز السعودية ".

وأكمل:" بعد تلت ساعة اتصل بيا وزير الخارجية السعودي وقالي بتعملوا إيه في بلدكوا وقلت له محتاجين الإفراج عن شحنة الغاز وهندفع تمنها بعدين وقال حاضر هشوف".

وتابع:" خلال 10 دقايق تم حل الامر وقالولي خادم الحرمين الشرفين قدم الغاز هدية لمصر ".