أبو الغيط: الرئيس السيسي أنقذ مصر ويؤمن مستقبل أولادنا

كشف أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تفاصيل كتابه الجديد الذي يتناول رؤساء مصر السابقين، إلى جانب عدد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي.



وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وصل إلى أعلى درجات الخدمة العامة، ويعتقد أن من حقه تقييم التجارب الرئاسية، موضحًا أنه كتب من واقع نظرة تاريخية ورؤية تتعلق بتحديات الشعوب.



وأشار إلى أن الزعيم جمال عبد الناصر كان قائدًا ثقيلًا، وكذلك الرئيس الراحل أنور السادات، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قائدًا تسلم البلاد بعد حرب، وعمل على الحفاظ على الوطن، كما أنه كان صاحب مدرسة واقعية.



وأوضح أبو الغيط أن هناك أشخاصًا يبحثون عن مصالحهم الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب هدم الوطن، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى رصد وتجهيز الشخصيات القادرة على التصدي للمسؤولية.



وتطرق وزير الخارجية الأسبق إلى تناول كتابه الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه لم يتعرض له بشكل كبير داخل الكتاب، لكنه يؤكد في مجالسه الخاصة أن الرئيس السيسي «أنقذ مصر ويؤمن مستقبل أولادنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي رجل حذر للغاية، مشيرًا إلى أن سياسته الخارجية تعكس ذلك.

وأضاف أن الكتاب يتناول أيضًا التحديات التي تواجه العالم العربي، ودور جامعة الدول العربية، في ظل عدم فهم بعض الدول العربية لطبيعة الدور الذي تقوم به الجامعة.

ولفت أبو الغيط إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية غير ملزم للدول الأعضاء، موضحًا أن كل دولة لا تلتزم داخل الجامعة إلا بما يخدم مصالحها