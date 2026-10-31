تنسيقية شباب الأحزاب تطلق مبادرة فكرة لدعم المقترحات وتحويلها إلى مسارات عمل

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال احتفالية ختام البرامج التدريبية لعام 2026، إطلاق مبادرة «فكرة»، التي اقترحها النائب مصطفى جبر، عضو التنسيقية، وتبنتها التنسيقية وقدمت لها الدعم، بهدف توفير مساحة مفتوحة لاستقبال الأفكار والمقترحات، ومناقشتها وتطويرها وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

وتأتي المبادرة في إطار حرص التنسيقية على دعم الأفكار الجديدة، وتعزيز مشاركة أعضائها في تطوير العمل العام، انطلاقًا من إيمانها بأن الأفكار تمثل نقطة البداية لأي تغيير، وأن إتاحة الفرصة أمام أصحابها لعرضها ومناقشتها تسهم في إثراء العمل المؤسسي وفتح آفاق جديدة للمشاركة والإبداع.

وتعكس مبادرة «فكرة» توجه التنسيقية نحو ترسيخ ثقافة المبادرة والعمل الجماعي، وإتاحة المجال أمام الرؤى المختلفة للتحول من مجرد مقترحات إلى مشروعات وممارسات تحقق أثرًا ملموسًا.

على جانب آخر استعرض ممثلو الدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، خلال احتفالية ختام البرامج التدريبية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعام 2026، تجربتهم التدريبية وما اكتسبوه من معارف ومهارات متخصصة في العمل البرلماني، مؤكدين أن التمكين السياسي لا يقتصر على الوصول إلى مقاعد البرلمان، وإنما يبدأ بالوعي والعلم واكتساب القدرة على المشاركة في صنع القرار.

وتناول العرض تفاصيل البرنامج الذي امتد على مدار 11 أسبوعًا بإجمالي 150 ساعة تدريبية، وشمل التعريف بتاريخ البرلمان المصري واختصاصات مجلسي النواب والشيوخ، والأدوار التشريعية والرقابية، وآليات استخدام الأدوات البرلمانية المختلفة، ومنها الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات.

كما استعرضوا الجوانب التطبيقية للتدريب، من خلال العمل على ملفات وقضايا واقعية، شملت جمع البيانات وتحليل المخصصات المالية، واختيار الأدوات البرلمانية المناسبة لمعالجة المشكلات، إلى جانب دراسة السياسات العامة والموازنات العامة ومراحل إعداد التشريعات ومناقشتها.

وأشار العرض إلى اهتمام البرنامج بتنمية المهارات المهنية والشخصية للمساعد البرلماني، ومنها التواصل الفعال وإدارة الفرق والتفكير التحليلي والعرض والنقاش، من خلال ورش العمل والتكليفات العملية والاستفادة من الخبرات البرلمانية للنواب.

واختتم ممثلو الدفعة كلماتهم بالتأكيد على أن البرنامج يمثل بداية لمسؤولية جديدة، وأن المساعد البرلماني يؤدي دورًا مهمًا في دعم العمل النيابي من خلال البحث وإعداد الملفات وتحليل المعلومات وتقديم المقترحات، مؤكدين أن التمكين السياسي الحقيقي يبدأ بالوعي، وينمو بالعلم والكفاءة والخبرة، ويتحول إلى أثر ملموس بالقدرة على تحمل المسؤولية، أيًّا كان موقع الفر