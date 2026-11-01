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لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. صور

لامبورجيني ريفويلتو 2026
لامبورجيني ريفويلتو 2026
صبري طلبه

تعد لامبورجيني ريفويلتو 2026 واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء مع تصميم يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق. 

وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة، وتعتمد على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك بنزين ذي 12 أسطوانة و3 محركات كهربائية، لتقدم قوة إجمالية تتجاوز حاجز 1000 حصان.

وتواصل ريفويلتو حمل هوية لامبورجيني التصميمية التي تركز على الخطوط الحادة والهيكل منخفض الارتفاع، مع الاعتماد على تقنيات الدفع الكهربائي لدعم الأداء وتحسين الاستجابة، دون التخلي عن المحرك التقليدي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من شخصية السيارة.

لامبورجيني ريفويلتو 2026

سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س

تقدم لامبورجيني ريفويلتو 2026 أرقامًا لافتة على مستوى الأداء، إذ تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم/س، بينما تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط، وهو ما يضعها ضمن السيارات الخارقة ذات القدرات العالية في التسارع.

لامبورجيني ريفويلتو 2026

محرك لامبورجيني ريفويلتو 2026

تستمد ريفويلتو قوتها من محرك بنزين V12 بسعة 6.5 لتر، يولد قوة تبلغ 814 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 725 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية، تبلغ القوة للمحرك الكهربائي 443 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 1001 حصان، وترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي  .AWD

لامبورجيني ريفويلتو 2026

تصميم لامبورجيني ريفويلتو 

تأتي لامبورجيني ريفويلتو 2026 بطول يبلغ 4,947 مم، وعرض يصل إلى 2,033 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,160 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,779 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,772 كجم.

لامبورجيني ريفويلتو 2026

وتظهر التفاصيل الخارجية للسيارة من خلال المصابيح الأمامية والخلفية المعتمدة على تقنية LED، بينما تستند ريفويلتو إلى عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

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