كشفت قدرته التدمرية.. كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا عنقوديًا لصاروخ باليستي تكتيكي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت اختباراً لرأس حربي عنقودي لصاروخ باليستي تكتيكي.

ووفق ما ذكرت الوكالة الصحفية، فقد أجرت إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية التجربة في 31 أكتوبر، بهدف تقييم فعالية الرأس الحربي العنقودي للصاروخ الباليستي التكتيكي في الظروف القتالية، وتقدير قوته.



وقالت الوكالة، إن الرأس الحربي العنقودي من طراز "النوع 2 القياسي" قادر على إصابة أهداف تغطي مساحة تتراوح بين 12 و13 هكتاراً.

ويأتي الاختبار في وقت تكثّف فيه بيونج يانج تجاربها العسكرية، إذ أعلنت في 15 أكتوبر، إجراء اختبارين لإطلاق صواريخ كروز إستراتيجية من الغواصات، بعد إطلاقها صواريخ بالستية تكتيكية في وقت سابق.

وتسعى كوريا الديمقراطية إلى تطوير قدراتها البحرية وأنظمة الردع الإستراتيجي لديها، بما في ذلك وسائل إطلاق الصواريخ من تحت الماء.