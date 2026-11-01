تعليم الرياض: تمديد الدراسة عن بُعد للطلاب ومنسوبي المدارس حتى الخميس المقبل

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، استمرار تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس المقبل، في إجراء يشمل جميع الطلاب والطالبات، إلى جانب منسوبي المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية، وذلك في إطار مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، في إعلان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن القرار يسري على المدارس الواقعة في مدينة الرياض ومحافظة الدرعية والمراكز التابعة لهما، مؤكدة استمرار العملية التعليمية إلكترونيًا من خلال منصة «مدرستي» والمنصات التعليمية المعتمدة.

ويعني القرار استمرار تلقي الطلاب دروسهم ومتابعة جداولهم الدراسية من المنزل خلال الفترة المحددة، دون توقف الدراسة أو تعطيل الحصص، مع استمرار المعلمين والمعلمات والإداريين في أداء مهامهم وفق آليات العمل عن بُعد التي تعتمدها المدارس.

ويأتي تمديد القرار في ظل استمرار العمل بالتدابير الاحترازية التي أعلنتها الإدارة التعليمية، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والعاملين في المؤسسات التعليمية، وضمان انتظام العملية الدراسية في الوقت نفسه.

ومن المنتظر أن تواصل المدارس إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بأي تعليمات تتعلق بمواعيد الحصص وآليات الدخول إلى المنصات الإلكترونية، بما يضمن عدم تأثر التحصيل الدراسي خلال فترة التحويل.

ويشمل القرار النطاق الجغرافي المحدد في إعلان الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ولا يعني صدور قرار مماثل في جميع مناطق المملكة، إذ تظل إجراءات الدراسة في المناطق الأخرى خاضعة لما تعلنه إدارات التعليم المختصة.

ودعت الإدارة عمليًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية والمنصات التعليمية المعتمدة للاطلاع على أي مستجدات بشأن استمرار التعليم عن بُعد أو استئناف الحضور المدرسي.