غانا: روسيا ستدعم إنشاء محطة للطاقة النووية بقدرة 2000 ميجاوات

أعلن وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن روسيا وافقت على العمل مع غانا لإنشاء محطة للطاقة النووية بقدرة 2000 ميجاوات، في إطار اتفاقات لتعميق التعاون بين البلدين.

وأوضح أبلاكوا، في بيان بشأن نتائج المباحثات الثنائية التي أجراها الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثالثة لمنتدى روسيا وأفريقيا في موسكو، أن التعاون يشمل أيضا مجالات الدفاع والزراعة والتعليم والأمن.

وأضاف أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي، وزيادة فرص المنح الدراسية للطلاب الغانيين في روسيا، وتوسيع التعاون الزراعي لزيادة إنتاج الحبوب وتحسين الحصول على الأسمدة، فضلا عن إحياء اللجنة الدائمة المشتركة للتعاون بين البلدين.