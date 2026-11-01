أستون فيلا يتعادل مع فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة أستون فيلا وفولهام، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تبادل الفريقان التسجيل خلال شوطي المباراة.

وافتتح نيكولاس جاكسون التسجيل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 39، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فولهام في إدراك التعادل بالدقيقة 64، بعدما سجل زيون سوزوكي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض هدف التعادل بطريقة عكسية، وتنتهي المواجهة بتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل رصيد فولهام إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر.