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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار لدرجات مستقرة بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك منذ يومين.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 55.95 جنيها للشراء و 56.06 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.97 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف العربي الدولي، سايب،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

وبلغ أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيها للشراء و 56.17 جنيها للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، قناة السويس".

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