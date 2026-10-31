56.19 جنيه للبيع.. أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم السبت

تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بعدما سجلت العملة الأمريكية 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الدولار في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث سجل متوسط سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى سعرًا

سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، ليأتي في المرتبة الأولى بين البنوك من حيث أعلى سعر معلن.

ثاني أعلى سعر للدولار

جاء البنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس في المرتبة التالية، بسعر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع في عدد من البنوك، أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقطر الوطني QNB والمصرف المتحد وسايب والتنمية الصناعية والمصري الخليجي وبيت التمويل الكويتي ونيكست والأهلي الكويتي.

كما سجل الدولار 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB والكويت الوطني وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان وأبو ظبي التجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.