أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم

قال أحد أقارب الأطفال ضحايا لقمة العيش على الطريق الأوسطي ، أن الأطفال متعودين كل يوم جمعة وسبت الذهاب إلى العمل لتوفير احتياجاتهم ومساعدة أسرهم في لقمة العيش.

وأضاف أن أحد المتوفيات كانت ستتزوج وفرحها بعد 15 يوم، وشاء الله أن تموت قبل فرحها بسبب لقمة العيش ، موضحا أن عدد المتوفيين حوالى 8 من قرية واحدة و2 من قرية مجاورة وجاري التجهيزات لتشييع جنازتهم.

طفله شاهد عيان

وقالت طفلة ، أحد شهود العيان على حادث الطريق الأوسطي، اليوم، أن السائق كان يمسك هاتفه المحمول ولا ينتبه للطريق ، وكان السبب الأساسى في الحادث.

وأضاف الأهالى أن السائق موت عيلنا وهو لسه عايش ، وأكدوا أن هناك أكثر من 9 حالات لقيوا مصرعهم في الحادث من نفس القرية.

أسرة الطفلتين مودة ورهف

وقال أهالى الطفلتين “موده" التى لقيت مصرعها في حادث الطريق الاوسطي اليوم وإصابة شقيقتها "رهف” ، أن السائق هو المسئول عن الحادث لأنه يسوق باستهتار ولا يراعى أرواح من معه.

وقالت أسرة الصغيرتين أن البنت الكبيرة مودة عمرها 11 سنة ماتت وأن شقيقتها رهف عمرها 8 سنوات في حالة خطيرة وتعانى من إصابات بالغة.

تفاصيل الحادث

شهد الطريق الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم مأساويا بين سيارة ميكروباص أجرة تحمل لوحات معدنية بمحافظة الفيوم ، وسيارة تريلا ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 10 وفيات و24 مصابا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم من بينهم صغار.

عمال من قرية تادرس بين الضحايا

وتبين أن سيارة الميكروباص كانت تقل عمالا من قرية تادرس التابعة لمحافظة الفيوم وكانوا في طريقهم إلى إحدى المزارع لحصاد المحاصيل قبل وقوع التصادم مع سيارة التريلا على الطريق الأوسطي لتتحول رحلتهم إلى مأساة أسفرت عن سقوط هذا العدد من الضحايا والمصابين.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص يستقلها عمال من قرية تادرس بمحافظة الفيوم وسيارة تريلا على الطريق الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر مع وجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعقب تلقي البلاغ انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث يرافقها عدد من سيارات الإسعاف للوقوف على ملابساته والتعامل مع تداعيات التصادم وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة فيما نُقلت جثامين المتوفين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.