عراقجي: لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حاليا .. وجاهزون للحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنهم في إيران لايرون حاجة للقاء الأمريكيين حاليا .

وأضاف عراقجي : لا نستبعد أي احتمال بشأن اندلاع الحرب، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات.

وذكرت أن إعادة فتح مضيق هرمز وفق شروطنا تمهد لاستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن الملفات العالقة.

ولفت إلى أنهم حدثوا أسلحتهم وعالجوا نقاط الضعف واختبروا أسلحة جديدة وقواتهم في أعلى درجات جاهزيتها.

وأكد : لا نزال بعيدين جدا عن عودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وضعه الطبيعي، ونطالب بوقف الحرب وإنهائها على جميع الجبهات بما فيها لبنان.