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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات جديدة من إسرائيل في جنوب لبنان رغم المحادثات الأمريكية| ما القصة ؟

غارات إسرائيلية على لبنان
غارات إسرائيلية على لبنان
محمد على


أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية جديدة وتفجيرات وإطلاق نار  في أنحاء جنوب لبنان السبت، في ظل استمرار الهجمات رغم اتفاق إطاري توسطت فيه الولايات المتحدة ومحادثات دبلوماسية جرت مؤخراً في فلوريدا بهدف وقف العنف.


شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مناطق بين النبطية الفوقا وكفر تبنيت في قضاء النبطية، بينما استهدفت غارة جوية أخرى ضواحي براشيت في قضاء بنت جبيل، وفقًا للوكالة. 
وفي قضاء مرجعيون، نفذت القوات تفجيرًا في تلوسة بينما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض فوق البلدات المجاورة، واستهدفت نيران رشاشة من اتجاه الخيام أراضي زراعية في إبل الساقي.

كما قصفت الطائرات الحربية منطقة بين عدشيت القصير والطيبة، وفي قضاء صور حلقت طائرات مسيرة فوق المدينة والبلدات المحيطة بها وصولًا إلى نهر الليطاني، مع ورود تقارير عن نشاط إضافي للطائرات المسيرة فوق الضواحي الجنوبية لبيروت.

جاءت الهجمات الأخيرة عقب محادثات عسكرية وتقنية برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، عُقدت في تامبا بولاية فلوريدا يومي 20 و21 أكتوبر، وانتهت دون تحقيق أي اختراق أو إصدار بيان مشترك.

وأشارت التقارير إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات، رغم استمرار الخلافات حول انسحاب إسرائيل من لبنان ونزع سلاح حزب الله.

ينص الاتفاق الإطاري الذي أُبرم في يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل نشر الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

ومنذ الثاني من مارس، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 4386 شخصاً، وإصابة 12407 آخرين، وتشريد أكثر من مليون شخص، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

إسرائيل غارات الأمريكية المحادثات جنوب لبنان الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الجيش الإسرائيلي

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