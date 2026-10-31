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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبنانى وتحليق للمسيرات فوق العاصمة بيروت

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية
أ ش أ

 استمر التصعيد العسكرى الاسرائيلى على مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل احد المواطنين، المؤلف من أربع طوابق، في بلدة برعشيت، فيما تحلق طائرات مسيرة إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.

كما حلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة فوق منطقة صور، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى على علو منخفض في أجواء الجنوب.

و جدد الطيران الحربي للاحتلال غاراته على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، في الغارة الثانية التي تستهدف المنطقة منذ صباح اليوم، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على دوار كفرتبنيت – النبطية.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا. كذلك طال القصف بلدات كونين وصربين وبيت ليف، وأطراف بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل، وبلدة طلوسة وأطراف القنطرة باتجاه وادي الحجير في قضاء مرجعيون.

من جهة أخرى، رُصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه وادي شبعا، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي استكمال الأشغال لاستحداث طرق عسكرية باتجاه الوادي، في إطار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.


 

التصعيد العسكرى الاسرائيلى جنوب لبنان الطيران الحربي

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