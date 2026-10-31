حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل المثار بشأن اهتمام نادي طرابزون سبور التركي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت حول استعداد النادي التركي لتقديم عرض رسمي بقيمة 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب.

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ أي عروض رسمية أو شفهية من جانب طرابزون سبور للتعاقد مع إمام عاشور، نافيًا وجود أي مفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن الحديث عن تقديم النادي التركي عرضًا بقيمة 8 ملايين يورو لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن فترة الانتقالات الشتوية في يناير لم تبدأ حتى الآن، وبالتالي لا توجد أي تحركات رسمية بشأن مستقبل لاعب وسط الأهلي، سواء من طرابزون سبور أو من أي نادٍ آخر.

وكان إمام عاشور قد قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي مؤخراً حتى عام 2030 في الفترة الماضية.