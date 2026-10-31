قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا
حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل المثار بشأن اهتمام نادي طرابزون سبور التركي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت حول استعداد النادي التركي لتقديم عرض رسمي بقيمة 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب.

  حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ أي عروض رسمية أو شفهية من جانب طرابزون سبور للتعاقد مع إمام عاشور، نافيًا وجود أي مفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن الحديث عن تقديم النادي التركي عرضًا بقيمة 8 ملايين يورو لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن فترة الانتقالات الشتوية في يناير لم تبدأ حتى الآن، وبالتالي لا توجد أي تحركات رسمية بشأن مستقبل لاعب وسط الأهلي، سواء من طرابزون سبور أو من أي نادٍ آخر.

وكان إمام عاشور قد قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي مؤخراً حتى عام 2030 في الفترة الماضية.

إمام عاشور الأهلي طرابزون سبور طرابزون سبور التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

الاهلي

غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

ترشيحاتنا

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

منتخب مصر يختتم استعداداته لبطولة العالم للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة

رئيس اتحاد الكرة

رئيس اتحاد الكرة يتلقى دعوة رسمية من نظيره التركي لزيارة إسطنبول

وائل جمعة

جدو يشعل مواجهة الأهلي بتصريحات نارية: بيراميدز سيلعب من أجل الفوز

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد