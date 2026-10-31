إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني، اليوم السبت، من أن أي مغامرة جديدة من قبل الرئيس الأمريكي في المنطقة، ستؤدي إلى توسع رقعة الحرب جغرافياً، ولن يكون بيده تحديد نهايتها.

الحرب الأمريكية الإيرانية

وكتب العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، اليوم السبت، على حسابه في منصة "إكس": "إذا أقدم الرئيس الأمريكي مرة أخرى على مغامرة جديدة في المنطقة عبر تهديد وإغواء الصهاينة له، فإن نار الحرب ستشمل حتماً رقعة جغرافية أوسع، ولن يكون إنهاء الحرب بيده".

وأضاف: “بالنظر إلى السجل الأسود للرئيس الأمريكي في خيانة الدبلوماسية، فإن الجيش الإيراني، غير واثق ومتجاهل لإجراءات العدو، ويعمل باستمرار على رفع جاهزيته القتالية. نحن نراقب بدقة تحركات أمريكا في المنطقة”.