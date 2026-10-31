هاني أبو ريدة يتحرك لحل أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط عن تحرك مرتقب من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لإنهاء الخلافات التي نشبت خلال المعسكر الماضي بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن.

محمد صلاح

وأوضح أحمد عبدالباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هاني أبو ريدة يعتزم زيارة محمد صلاح في تركيا خلال الساعات القليلة المقبلة، في خطوة تستهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة التي ظهرت خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار مساعي رئيس اتحاد الكرة لإذابة الخلافات التي نتجت عن المعسكر الماضي بسبب الجهاز الفني، والعمل على تقريب وجهات النظر بين محمد صلاح والتوأم حسام وإبراهيم حسن، من أجل تهيئة الأجواء لعودة قائد المنتخب إلى صفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

ويأمل اتحاد الكرة في تجاوز الخلافات خلال الفترة الحالية، بما يضمن تواجد محمد صلاح مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، خاصة في ظل أهمية اللاعب ودوره مع الفراعنة.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن تفاصيل التحرك المرتقب ونتائجه، ومدى نجاحه في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، تمهيدًا لحسم موقف محمد صلاح من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل.