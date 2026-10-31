اتفقا على إعداد بروتوكول تعاون.. رئيس الاتحاد التركي لكره القدم يستقبل أبوريدة

استقبل إبراهيم حجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والتركي.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الكروية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، إلى جانب التعاون، في مجالات التحكيم وتطوير المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم.

وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي، يتضمن تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، ومنتخبات كرة القدم النسائية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الاتحادين، بما يسهم في دعم، وتطوير كرة القدم في البلدين، وتعزيز العلاقات الرياضية المشتركة، خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة حضور إحدى مباريات الدوري التركي لكرة القدم لنادي طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه كابتن منتخب مصر، محمد صلاح.