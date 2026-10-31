رئيس هيئة الاستثمار يستعرض الفرص والحوافز الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال الإيطالي

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى «Mediterranean 2030: Investments, Stability, Development» بمدينة باليرمو الإيطالية، بدعوة من منظمة «Federmanager»، التي تضم نحو 180 ألف رئيس تنفيذي ومدير من قيادات الشركات الإيطالية.

مصر تمثل سوقًا جاذبًا للاستثمارات

وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تمثل سوقًا جاذبًا للاستثمارات وشريكًا اقتصاديًا مهمًا لدول البحر المتوسط، مستعرضًا فرص التعاون مع إيطاليا في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، إلى جانب خط النقل البحري «Ro-Ro» الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستي لدعم حركة التجارة بين البلدين.

كما استعرض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار والحوافز والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، ودور الهيئة في دعم المشروعات بمختلف مراحلها، من التأسيس والتشغيل إلى التوسع.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

ودعا الشركات الإيطالية ومجتمع الأعمال بدول البحر المتوسط إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعرف على الحوافز المقدمة، وبحث إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.