وكيل إسكان الشيوخ: توسيع التعاون مع المجر يتيح لمصر فرصًا إضافية لتعزيز علاقاتها مع دول وسط أوروبا

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الخارجية المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من موسكو إلى بودابست، تعكس رؤية مصرية تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية التقليدية، وتستهدف بناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال صبور إن زيارة الرئيس إلى المجر تحمل دلالات اقتصادية مهمة، خاصة في ظل ما شهدته من مباحثات حول الاستفادة من الإمكانات المصرية في البنية التحتية للطاقة وشبكات نقل الغاز ومرافق استقبال الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن هذه الملفات تفتح المجال أمام فرص تعاون نوعية، يمكن أن تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداولها، وفقًا لما تسفر عنه الدراسات الفنية والتجارية.

منصة صناعية ولوجستية وتصديرية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على الفرص التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس إدراكًا لأهمية توظيف الموقع الاستراتيجي لمصر وتحويله إلى ميزة تنافسية حقيقية، مشيرًا إلى أن المنطقة تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق أفريقيا والمنطقة العربية، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن توسيع التعاون مع المجر ومجموعة دول فيشجراد يتيح لمصر فرصًا إضافية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول وسط أوروبا، وفتح قنوات جديدة أمام مجتمع الأعمال، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وأشار صبور إلى أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس أمام القمة الروسية الأفريقية الثالثة تضع التنمية الإنتاجية في صدارة أولويات التعاون الدولي، خاصةً ما يتعلق ببناء قواعد صناعية متنوعة داخل القارة، وتطوير الممرات اللوجستية، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز الربط الكهربائي والتعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن أهمية هذه الرؤية تكمن في أنها لا تتعامل مع أفريقيا باعتبارها سوقا لتصريف المنتجات أو مصدرًا للمواد الخام، ولكن شريكًا يمتلك فرصًا واسعة لبناء اقتصادات منتجة ومتكاملة، بما يحقق مصالح شعوب القارة ويعزز قدرتها التنافسية.

ربط السياسة بالاقتصاد

وأكد النائب أحمد صبور أن التحرك المصري في موسكو وبودابست يعكس قدرة الدولة على تنويع شراكاتها الدولية وربط السياسة بالاقتصاد، مشيدًا برؤية الرئيس السيسي التي تضع الاستثمار والإنتاج والتكامل الاقتصادي ضمن أدوات تعزيز مكانة مصر، وتحويل علاقاتها الدولية إلى فرص تنموية ملموسة.