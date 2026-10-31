ياسين التهامي يُبدع ويُبهر المحبين في ختام مولد الدسوقي بكفر الشيخ | صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حشدًا جماهيرياً هائلاً بلغ عشرات الآلاف من المحبين والمريدين، الذين توافدوا من كافة أنحاء الجمهورية لإحياء الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

وأحيا الليلة الختامية قطب المنشدين الشيخ ياسين التهامي، الذي قدم باقة من أروع قصائد المدح النبوي والابتهالات الصوفية التي تفاعل معها الجمهور بحالة روحانية فريدة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وصدح الشيخ ياسين التهامي بصوته المميز وكلماته العميقة التي تمزج بين العشق الإلهي ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، مما دفع الحشود للتجاوب مرددين الهتافات والتواشيح في انسجام تام.

من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة كفر الشيخ درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات، من خلال انتشار قوات الأمن والخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وتسهيل دخول وخروج الحشود الكبيرة المتجهة نحو المسجد، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات الصحية وإحاطة محيط الساحة الإبراهيمية بسيارات الإسعاف تحسباً لأي طارئ.

وفي سياق متصل، حرص جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، على المتابعة الميدانية للحالة العامة والخدمات المقدمة بمحيط الساحة الإبراهيمية خلال الليلة الختامية، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأمان لزوار مدينة دسوق العريقة.