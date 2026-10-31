قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر دبلوماسي : المحادثات بين أمريكا وإيران تستأنف اليوم السبت
ترامب يطالب دول الخليج الاستعداد لجولة قصيرة ومكثفة من الضربات ضد إيران
الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني
هل يجوز النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟.. الإفتاء: ينبغي مراعاة هذا الأمر
أخصائية نفسية تحذر الفتيات: الحب يعميكِ عن عيوب شريك حياتك.. واستمعي لنصيحة والدك قبل الزواج.. القرار يتطلب قدرا كبيرا من التروي والتفكير
هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى
لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان
النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى
أول تعليق أمريكي على أحداث المحكمة الدستورية في بولندا
أزمة فاركو تشتعل.. روايتان متناقضتان تكشفان كواليس رحيل محمد عطية بعد واقعة غرفة الملابس
الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي
أمريكا تكثف نقل أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر من ألمانيا لـ إسرائيل.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يجدد بالإجماع بعثة التحقق في كولومبيا حتى أكتوبر 2027

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم /الجمعة/، القرار رقم 2833 لعام 2026، الذي يمدد مهام عمل بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا حتى 31 أكتوبر 2027، مع تركيز مهامها بصورة أكبر على الجوانب الأمنية والتحقق من تنفيذ اتفاق السلام النهائي.

وبموجب القرار، ستواصل البعثة مهمتها الأساسية في دعم التحقق ومراقبة تنفيذ الجوانب ذات الصلة من اتفاق السلام النهائي، وفقا للقرار 2366 لعام 2017.

وتدخل عملية تنفيذ اتفاق السلام، الموقع عام 2016 بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، سنواتها الخمس الأخيرة، بعد أن وضع الاتفاق نهاية لأكبر حركة تمرد مسلحة في البلاد، وتضمن التزامات تتعلق بنزع السلاح وإعادة الإدماج والإصلاح والمشاركة السياسية والعدالة الانتقالية.

وكانت الحكومة الكولومبية قد اقترحت إعادة تركيز مهام البعثة على إعادة الإدماج والضمانات الأمنية، مع تقليص متابعتها لقضايا الإصلاح الريفي، معتبرة أن هذه الملفات تندرج أساسا ضمن المسؤوليات الوطنية وتتجاوز الوظيفة الرئيسية للبعثة.

ورحب مندوب كولومبيا بتعديل مهام البعثة، قائلا إن "السلام من دون أمن ليس سوى فكرة"، ومؤكدا أن بلاده لا تعارض السلام وإنما تعارض الإفلات من العقاب واستخدام عملية السلام، بحسب قوله، كغطاء للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الجماعات المسلحة غير القانونية في كولومبيا ارتفع عدد أفرادها من 20 ألفا و420 شخصا عام 2016، وقت توقيع الاتفاق، إلى 29 ألفا و4 أشخاص في 2026، بزيادة تقارب 42% خلال عشر سنوات.

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب تحقيق العدالة وتعزيز وجود الدولة والتنمية الإقليمية، خاصة في المناطق النائية، معتبرا أن تصويت مجلس الأمن يمثل رسالة داعمة لـ"بعثة تحقق مركزة وفعالة ومتوافقة مع الواقع الذي يعيشه ملايين الكولومبيين".

مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك القادمة.. 4 مواجهات مرتقبة محليا وأفريقيا.. الأبيض يبدأ نوفمبر بمباراة وادي دجلة

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيك الجزر

طريقة عمل كيك الجزر فى البيت.. وصفة هشة بمكونات بسيطة

البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري

البرتقال الأخضر أم البرتقالي؟.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

وصفات طبيعية لتقوية ونمو الشعر.. خطواتها بسيطة وآمنة

بالصور

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

هل تفهمي شخصية اللي قدامك بسرعة؟.. علامات تكشف موهبتك في قراءة لغة الجسد

لغة الجسد
لغة الجسد
لغة الجسد

حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. راجع قراراتك قبل اتخاذ خطوات جديدة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد