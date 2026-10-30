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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماذا وجدوا داخل هاتف البلوجر روكي أحمد؟.. القصة الكاملة من بداية الضبط حتى إخلاء السبيل

البلوجر روكي أحمد
البلوجر روكي أحمد
رامي المهدي

من حسابات تحصد آلاف المتابعين وملايين المشاهدات، إلى اتهامات بمخالفة الآداب العامة وتحقيق مكاسب مالية من المحتوى المنشور، هذه الواقعة كشفت عنها تحقيقات نيابة التجمع، بداية من طبيعة الفيديوهات محل الاتهام، للبلوجر روكي أحمد، مرورًا بالهاتف المحمول والفلاشة المضبوطين، وصولًا إلى ما أثاره الدفاع بشأن إجراءات فحص الحسابات والأدلة الإلكترونية.

وبين رواية التحقيقات ودفوع الدفاع، برزت تفاصيل لافتة عن أعداد المتابعين والمشاهدات، قبل أن تصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيل البلوجر بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالي، كشفت تحقيقات نيابة التجمع، عن تفاصيل واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد، وما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات المنسوبة إليها بتحقيق مكاسب مالية من نشر مقاطع فيديو عبر عدد من المنصات الإلكترونية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مستخدمة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن، حسب وصف التحريات، ارتداء ملابس ضيقة وحركات وإيحاءات، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، مع اتهامها بمخالفة الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأثبت محضر التحقيقات ضبط هاتف محمول ماركة «آيفون» برتقالي اللون، كان بحوزة المتهمة، كما تضمن إثبات حرز آخر عبارة عن فلاشة ميموري تحتوي على مقاطع فيديو مصورة وصور خاصة بصفحات المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

البلوجر روكي أحمد

وأشار محضر التحريات الجنائية إلى سبق اتهام المتهمة في القضية رقم 10322 لسنة 2024 جنح أول التجمع الأول، بشأن بث مقاطع فيديو.

 واستندت أوراق الاتهام إلى المحتوى المنشور عبر تلك الحسابات، حيث تمسك الدفاع بمناقشة إجراءات فحص الهاتف وطبيعة الأدلة الإلكترونية، كاشفًا عن مفاجآت تتعلق بطريقة الاطلاع على الهاتف وأعداد المتابعين والمشاهدات.

واستند دفاع صانعة المحتوى، إلى مناقشة إجراءات ضبط المتهمة وفحص هاتفها المحمول، وما تضمنته محاضر الواقعة بشأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من الأدلة الفنية ومدى دلالتها على الاتهامات المسندة إليها.

وأوضح الدفاع، وفقًا لما ورد بالمذكرة، أن القائمين على الضبط أشاروا إلى أن المتهمة أنشأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستجرام» و«سناب شات»، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن حركات وإيحاءات وملابس وصفها محضر الواقعة بأنها مخالفة للآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل وتحقيق أرباح مالية.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمة فتحت هاتفها المحمول طواعية أمام القائمين على الضبط، واطلعوا على الحسابات الموجودة عليه، والتي حملت أسماء من بينها «roky ahmed»، لافتًا إلى أن الحسابات كانت تضم أعدادًا كبيرة من المتابعين والمشاهدات.

وأضافت المذكرة أن حساب المتهمة على تطبيق «تيك توك» كان يضم نحو 218 ألف متابع، إلى جانب ملايين المشاهدات والإعجابات، كما أشارت إلى وجود حسابات أخرى لها على «إنستجرام» و«فيسبوك» و«سناب شات»، بأعداد كبيرة من المتابعين.

وركز الدفاع على مناقشة كيفية فحص الهاتف والحسابات الإلكترونية، ومدى ارتباط المحتوى المنشور بالاتهامات محل القضية، في إطار تمسكه بمناقشة الأدلة والإجراءات التي استند إليها الاتهام.

وقررت نيابة التجمع، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

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