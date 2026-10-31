أمريكي يخطط لقتـ.ل رجل يهودي في كاليفورنيا اعتقادًا بأنه خدم بالجيش الإسرائيلي

كشفت السلطات الأمريكية عن اعتراف عماد أختر، البالغ من العمر 34 عامًا والمقيم في ولاية كاليفورنيا، بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب التخطيط لقتل رجل يهودي اعتقد أنه خدم سابقًا في جيش الدفاع الإسرائيلي.

ووفقًا للتحقيقات، لاحق أختر كنيسًا يهوديًا في الولاية، وراقب رجلًا اعتاد التردد عليه أيام السبت، محاولًا تحديد مكان إقامته تمهيدًا لاستهدافه.

وأفادت التحقيقات بأن أختر تواصل مع عميل متخفٍ تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وسأله عن كيفية استهداف الرجل، مقترحًا قتله في مكان عشوائي حتى تبدو الجريمة وكأنها حادثة عادية.

كما تضمنت رسائله تهديدات بقطع رؤوس يهود ومسيحيين، وطلب إرشادات بشأن تصنيع عبوة ناسفة لتنفيذ هجوم يستهدف عددًا كبيرًا من الأشخاص.

وفي يونيو من العام الماضي، سلّم أختر العميل المتخفي مسدسين محشوين بالذخيرة ومبلغ 400 دولار، كما أعلن مبايعته لتنظيم داعش.

واعترف أختر بمحاولة تقديم دعم مادي للتنظيم، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.