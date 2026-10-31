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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة رأس غنم في شمال سيناء

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان سيارة "أجرة" بسرقة أحد الأغنام بشمال سيناء ولاذا بالفرار.


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الأجرة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومستقليها (لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العريش)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25/ الجارى بأسلوب "المغافلة" من راعية أغنام حال سيرها بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط (رأس الغنم المستولى عليها).


 

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة

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