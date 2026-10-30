بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

أصدرت الحكومة البريطانية تحذيراً من السفر إلى 16 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر، مشيرة إلى "خطر كبير" لتصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط.

تحذير من وضع غير متوقع



وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) أصدرت نصائح سفر جديدة لـ16 دولة يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، محذرة من حدوث اضطرابات بسبب الصراع المستمر في المنطقة.



وجاء في البيان: "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط غير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير، وخطر التصعيد المفاجئ مرتفع".

تهديدات إيرانية وحوثية



وأوضحت الخارجية البريطانية أنه منذ بدء الصراع في أوائل عام 2026، أعلنت إيران عن نيتها استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك المنظمات والشركات والمرافق والمؤسسات.



وأضافت: "شنت إيران ودول أخرى ضربات وهجمات انتقامية في جميع أنحاء المنطقة ضد البنية التحتية المدنية والعسكرية الأمريكية".



وتنصح السلطات المواطنين البريطانيين الموجودين في الشرق الأوسط أو الذين يخططون للسفر عبره بالاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر.

16 دولة في قائمة التحذير



وتشمل قائمة الدول التي صدرت بشأنها نصائح السفر: عُمان وقطر والإمارات وباكستان وسوريا واليمن والبحرين وتركيا والكويت والأردن والعراق ومصر وإيران وإسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

السعودية في قلب التصعيد



ويأتي التحذير في أعقاب تصاعد العداء في المنطقة بعد هجمات شنها الحوثيون، الجماعة المسلحة اليمنية المدعومة من إيران، على المملكة العربية السعودية.وشهدت المنطقة تصاعداً في حدة القتال بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين، حيث شنت الجماعة ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة ضد المملكة.

وشن المتمردون الحوثيون هجمات متكررة على المطار الدولي الرئيسي في المملكة هذا الشهر.

خطر على المطارات والبنية التحتية



وجاء في بيان الحكومة البريطانية: "تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجوم صاروخي في 10 أكتوبر 2026. ولا يزال المطار هدفاً للهجمات ومعرضاً لخطر المزيد من الهجمات".



وأضافت الوزارة أنه منذ 13 يوليو، أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع في المملكة.



وأشارت إلى وجود تهديد متزايد ضد المطارات والمباني العسكرية والدفاعية والقواعد والموانئ والبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء السعودية، بما في ذلك أبها وجيزان ونجران والرياض وجدة والدمام وينبع، فضلاً عن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنه "من المرجح جداً وقوع المزيد من الهجمات على المطارات، فضلاً عن حدوث اضطرابات وإلغاءات".