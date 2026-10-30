الجمارك: إتاحة الإفراج الجزئي عن الشحنات.. وإصدار ١٧ دليلًا إجرائيًا لتوحيد الممارسات بين المنافذ الجمركية

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لخفض زمن الإفراج وتقليل الأعباء على المستثمرين.

أوضح خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن هناك حرصا لدي المصلحة على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال لبحث التحديات فى إطار أكثر استهدافًا لمزيد من التبسيط والتيسير.

توسعات استخدام التكنولوجيا الجديدة

أشار أموي إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التبنيد والتقييم الجمركي، وتفعيل نظام الأحكام المسبقة للتصنيف الجمركي وقواعد المنشأ؛ بما يساعد المستوردين على التعرف مسبقًا على المعاملة الجمركية المطبقة على بضائعهم، ويعزز وضوح الإجراءات.

أكد أموي، إتاحة الإفراج الجزئي عن الشحنات، وإصدار ١٧ دليلًا إجرائيًا لتوحيد الممارسات بين المنافذ الجمركية، لافتًا إلى التوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO» والعمل على تيسير الإجراءات أمام الشركات.