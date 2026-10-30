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وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع المجر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع المجر

وزير النقل
وزير النقل
أ ش أ

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة مع الجانب المجري، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتطوير منظومة السكك الحديدية في البلدين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المهندس كامل الوزير - خلال زيارته الحالية إلى المجر، ولقائه دايفيد فيتيسي وزير النقل والأشغال العامة المجري- عن تقديره للعلاقات المصرية المجرية المتميزة، مؤكدا حرص وزارة النقل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجانب المجري، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في تطوير منظومة السكك الحديدية في البلدين بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

من جانبه، أعرب وزير النقل والأشغال العامة المجري دايفيد فيتيسي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط مصر والمجر، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري، خاصة في مجال السكك الحديدية، ومواصلة الشراكة في المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خاصة قطاع السكك الحديدية، ومتابعة مستجدات المشروعات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع توريد عربات الركاب لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتباره أحد أبرز مشروعات التعاون المصري المجري في قطاع النقل.

وشهد اللقاء الاتفاق على استكمال توريد عدد 44 عربة ركاب جديدة جاري تصنيعها في المجر بواقع 4 عربات درجة أولى مكيفة، و6 عربات بوفيه، و34 عربة درجة ثانية مكيفة، على أن يتم التوريد وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في دعم أسطول السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تشمل تحديث الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية ونظم الإشارات والورش، بالتوازي مع التوسع في توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المجرية في مجالات تصنيع وصيانة عربات السكك الحديدية، بما يدعم خطط التطوير المستمرة.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف مجالات النقل،

بما يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

التعاون المصري المجري قطاع النقل العلاقات الثنائية

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