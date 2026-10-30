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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلاب هندسة القاهرة يحصدون المركز الثاني في مسابقة أفضل مشروعات التخرج عن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في غزة

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة
البهى عمرو

حقق فريق من طلاب برنامج هندسة المياه والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة إنجازًا بحصول مشروع تخرجهم على المركز الثاني في مسابقة أفضل مشروعات التخرج ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2026، وذلك من بين 41 مشروعًا مشاركًا، عن مشروع يستهدف إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للمياه في قطاع غزة تحت إشراف الدكتور علاء الظواهري.

وقال مروان أشرف، أحد الطلاب المشاركين في المشروع، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن فكرة المشروع جاءت انطلاقًا من الظروف الإنسانية والبيئية الصعبة التي يواجهها قطاع غزة، خاصة أزمة المياه الناتجة عن تدمير الشبكات وتلوث الخزان الجوفي الذي يمثل المصدر الرئيسي للمياه في القطاع، مؤكدًا أن الفريق حرص على تقديم حلول عملية تتجاوز حدود الدراسة الأكاديمية التقليدية وتساهم في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح «أشرف» أن المشروع يتضمن مخططًا متكاملًا لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في غزة يشمل تقييم الأضرار وإعادة تصميم شبكات المياه وتطوير البنية التحتية، إلى جانب وضع حلول للحماية من السيول وخطة لإدارة الموارد المائية بما يلبي احتياجات السكان لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ بدراسة حجم الأضرار والتحديات القائمة قبل وضع حلول تتناسب مع طبيعة القطاع وظروفه.

وأضاف أن الفريق ركز على الحفاظ على المصدر الرئيسي للمياه في غزة، في ظل ارتفاع الطلب على المياه مقارنة بالقدرة الاستيعابية للمصدر واتجه إلى دراسة بدائل إضافية من بينها الاستفادة من مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، لافتًا إلى أن المشروع حظي بإشادة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تقديرًا لما يعكسه من قدرة الطلاب على تقديم حلول هندسية مبتكرة ترتبط باحتياجات المجتمع والقضايا الإنسانية والتنموية.


 

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