كييف وموسكو تعلنان بدء عمليات الإجلاء الإنسانية من أوليشكي

بدأت اليوم الجمعة عمليات إجلاء السكان العالقين في مدينة أوليشكي الأوكرانية المدمرة الواقعة على خط المواجهة والخاضعة للسيطرة الروسية، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية.



انطلاق الإجلاء وتوزيع المساعدات



وذكر المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "عمليات الإجلاء وتوزيع المساعدات الإنسانية قد بدأت"، في حين نشرت المسؤولة الروسية المعنية بحقوق الإنسان يانا لانتاراتوفا مقطع فيديو يظهر مجموعات من الأشخاص وهم ينتظرون الصعود إلى حافلات.



أعداد المغادرين ووجهاتهم



وقال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي إن 527 شخصاً سيُنقلون إلى مناطق في أوكرانيا تخضع لسيطرة كييف، بينما أشارت لانتاراتوفا إلى أن عدداً آخر لم تحدده سيتوجه إلى روسيا.

ووثق مقطع الفيديو لقاء جمع مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس ونظيرته الروسية يانا لانتراتوفا في بلدة أوليشكي الخاضعة لسيطرة موسكو، وظهر المسؤولان ليلاً وهما يتحدثان باللغتين الأوكرانية والروسية، بعد أن قادا المحادثات مع الجانب الأمريكي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدة المحاصرة منذ اندلاع الحرب مطلع 2022.



هدنة مؤقتة بوساطة أمريكية



وتوصل الطرفان بوساطة أمريكية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الأول من نوفمبر، للسماح بإجلاء سكان البلدة الذين لم يتمكنوا من مغادرتها مع تدهور الأوضاع فيها إلى درجة أصبحت معها غير صالحة للسكن تقريباً.

