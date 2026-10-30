السودان .. البرهان يقترح على بوتين إنشاء منطقة اقتصادية حرة روسية على البحر الأحمر

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إستعداد بلاده لمنح روسيا مواقع للاستثمار في استخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى.



وإقترح البرهان -بحسب وسائل إعلام - على روسيا إنشاء منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر.

ومن جانبه ، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن السودان شريك مهم لروسيا في العالم العربي وأفريقيا، مشيرا إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية في البلاد، مع تجاوز عدد اللاجئين 13 مليون شخص، ومشددا على دعم موسكو لوقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأعلن بوتين تخصيص 100 منحة دراسية للسودانيين في الجامعات الروسية، سترتفع إلى 140 منحة العام المقبل.

بدوره، قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم إن القوات السودانية اعتقلت عددا من القناصة والمدربين الأوكرانيين الذين قاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع، مشيرا إلى مقتل بعضهم.