البنك المركزي السويسري يسجل أرباحًا بقيمة 44.2 مليار فرنك خلال 9 أشهر بدعم من العملات الأجنبية والذهب

أعلن البنك المركزي السويسري (SNB) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 44.2 مليار فرنك سويسري (نحو 51.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بارتفاع تقييمات مكاسبه من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وأوضح البنك أن مراكزه بالعملات الأجنبية حققت النصيب الأكبر من الأرباح بقيمة 43.3 مليار فرنك، استفادةً من المكاسب الرأسمالية على الأسهم وتراجع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية، بينما بلغت مكاسب إعادة تقييم احتياطيات الذهب نحو 1.2 مليار فرنك دون تغيير في حجم الكميات المملوكة.

وتعزز هذه النتائج الإيجابية، خاصة بعد تسجيل أرباح بلغت 19.1 مليار فرنك في الربع الثالث وحده، من فرص قيام البنك المركزي باستئناف توزيع الأرباح السنوية على الحكومة الفيدرالية والمقاطعات (الكانتونات) السويسرية بحلول نهاية العام، مع تحذير البنك في الوقت نفسه من استمرار تقلب هذه النتائج بناءً على تحركات أسواق المال العالمية.