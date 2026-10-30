القبض على عامل تعدى على طليقته بالضرب فى الشارع بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب بالفيوم.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طليقها) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" حال توجهها لزيارة والدتها بدائرة القسم وذلك لخلافات سابقة بينهما.





أمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





