وفاة باتريك ستيوارت عن عمر 86 عاماً.. رحيل نجم «Star Trek» و«X-Men» ونجوم هوليوود ينعونه

رحل عن عالمنا النجم البريطاني باتريك ستيوارت عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لسنوات طويلة، قدم خلالها مجموعة من أبرز الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ليصبح واحداً من أهم نجوم جيله وأكثرهم تأثيراً في عالم الفن.

وتوفي ستيوارت في منزله بمدينة لوس أنجلوس، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

ولد باتريك ستيوارت في 13 يوليو 1940 بمدينة ميرفيلد البريطانية، ونشأ في أسرة متواضعة، وبدأ شغفه بالتمثيل منذ طفولته، قبل أن يلتحق بمدرسة بريستول أولد فيك للفنون المسرحية.

انطلقت مسيرته الاحترافية من خشبة المسرح، حيث انضم إلى فرقة شكسبير الملكية عام 1966، وقدم عدداً من الأعمال الكلاسيكية التي أكدت موهبته وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة، وكانت نقطة التحول الكبرى في حياته عام 1987، عندما اختير لتجسيد شخصية الكابتن جان لوك بيكار في مسلسل الخيال العلمي الشهير «Star Trek: The Next Generation»، ليصبح واحداً من أبرز الوجوه المرتبطة بتاريخ السلسلة.

أهم أعمال باتريك ستيوارت

من أهم أعمال الراحل : Star Trek: The Next Generation سلسلة X-Men ، Logan: ، Conspiracy Theory ، Jeffrey.

حصل باتريك ستيوارت على العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لموهبته، أبرزها حصوله على لقب فارس من الملكة إليزابيث الثانية عام 2010، كما نال جائزتي لورانس أوليفييه عن أعماله المسرحية، وفاز بجائزة جرامي عام 1996 عن مشاركته في العمل الصوتي «Peter and the Wolf»، إلى جانب ترشيحاته لجوائز إيمي وتوني.

نجوم الفن ينعون باتريك ستيوارت

ونعي نجوم الفن الفنان الراحل ، ومنهم النجم إيان ماكيلين صديقه وزميله، مستعيداً سنوات صداقتهما الطويلة، ومعبراً عن حزنه لفقدان فنان وإنسان استثنائي، خاصة أن الثنائي جمعتهما علاقة صداقة قوية إلى جانب تعاونهما في سلسلة X-Men.

كما عبر النجم هيو جاكمان عن حزنه لرحيل زميله، مشيداً بموهبته وتأثيره الكبير، وبما تعلمه منه خلال سنوات العمل المشترك في أفلام X-Men.

ومن جانبه، أشاد النجم ويليام شاتنر بإرث ستيوارت الفني، مؤكداً أن تجسيده لشخصية الكابتن بيكار سيظل علامة بارزة في تاريخ Star Trek.



