أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا.. محمد العدل يهاجم عموتة

شن المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، هجومًا حادًا على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الحسين عموتة، بسبب الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه لا يعتاد مهاجمة أو انتقاد أي فرد من منظومة النادي الأهلي، لكنه يرى أن طريقة التفكير والأداء الحالية لا تتناسب مع هوية الفريق وما اعتادت عليه جماهيره.

وقال العدل: «ليس من عاداتي أن أهاجم أو أنتقد أي فرد من أفراد منظومة النادي الأهلي، بس بصراحة أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا».

وأضاف منتقدًا أسلوب اللعب الذي يعتمد على تسجيل هدف ثم التراجع للدفاع: «إحنا مش بتوع نخطف هدف وكده تبقى اتعشيت»، معتبرًا أن الأهلي يفقد هيبته داخل الملعب، وهيبة الفريق التي كانت تمثل، من وجهة نظره، نسبة كبيرة من أسباب تحقيق الانتصارات.

وتابع أن التراجع للدفاع بعد التقدم في النتيجة يجعل الفريق مختلفًا عن الأهلي الذي اعتادت الجماهير تشجيعه، قائلًا: «أما إننا نلعب تحت الكورة، فده فريق غير اللي اتربينا معاه».

وأشار رئيس قناة الأهلي السابق إلى أن جماهير النادي لم تعتد الشعور بالتوتر والقلق طوال المباراة، أو انتظار صافرة النهاية باعتبارها الهدف الأهم، مضيفًا: «يا عم حسين أنت حاجة وإحنا حاجة».

محمد العدل يطالب بمراجعة قرار التعاقد مع عموتة

وتطرق محمد العدل إلى مسؤولية القائمين على ملف كرة القدم داخل الأهلي، مؤكدًا أن الاعتراف بخطأ التعاقد مع المدير الفني الحالي أو من سبقه لا يمثل عيبًا، وإنما تكمن المشكلة، بحسب رأيه، في الاستمرار والإصرار على الخطأ.

وقال: «ولا يعيب من يشرفون على كرة القدم في النادي أن يعترفوا بخطأ التعاقد معك أو مع من هو قبلك، ولكن العيب الاستمرار والإصرار على الخطأ».

واختتم العدل منشوره بالتأكيد أن حالة القلق التي يعيشها خلال متابعة مباريات الأهلي أصبحت صعبة بالنسبة له، في ظل تمسكه بهوية الفريق وأسلوبه المعتاد، قائلًا: «أنا آسف بس بحكم السن والخبرة أعصابي لم تعد تحتمل، وأعتقد أن من معي كثر».

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدف عمر الساعي

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة، وسط تطلعات جماهير الأهلي لمواصلة الانتصارات والمنافسة على الألقاب المحلية.