كريم رمزي يحذر من تحميل لاعبي الأهلي وحدهم مسؤولية تراجع الأداء

انتقد الإعلامي كريم رمزي موقف النادي الأهلي من الانتقادات التي يتعرض لها بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم محمد هاني وإمام عاشور، معتبرًا أن استبعاد الثنائي لأسباب فنية يفتح الباب أمام تحميلهما مسؤولية تراجع الأداء، دون توجيه التركيز بالقدر نفسه إلى الجهاز الفني.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه اعتاد من الأهلي الحفاظ على منظومة الفريق بالكامل، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإدارة، مشيرًا إلى استغرابه من الطريقة التي يتعامل بها النادي مع الانتقادات الموجهة للاعبين خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك ترحيبًا ضمنيًا بفكرة توجيه الجماهير انتقاداتها إلى اللاعبين، بدلًا من مناقشة دور الجهاز الفني ومسؤوليته عن مستوى الفريق، موضحًا أن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور، رغم أهميتهما ومشاركتهما مع منتخب مصر، لأسباب فنية قد يُفهم منه أن النادي يتركهما في مواجهة غضب الجماهير.

وأوضح رمزي أن استبعاد لاعبين بحجم هاني وإمام عاشور يثير تساؤلات بشأن طريقة إدارة الموقف داخل الأهلي، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على استقرار المنظومة وعدم تحميل طرف واحد مسؤولية النتائج أو تراجع الأداء.

وتأتي تصريحات كريم رمزي عقب فوز الأهلي الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، فيما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليساهم في الحفاظ على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة، خلال أول 8 جولات من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في إطار سعيه لمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب.