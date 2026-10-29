مجدي عبدالغني: الأهلي يفوز دون أداء أو روح.. والصفقات الجديدة بلا إضافة

انتقد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن مستوى الفريق غير ثابت، ولا يشهد أي تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم تحقيق الانتصارات.

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مصطفى شوبير وحسين الشحات كانا الأفضل في مباراة الأهلي ومودرن سبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق يعاني من تذبذب واضح في المستوى، موضحًا أن الانتصارات التي يحققها الأهلي تأتي بصعوبة، دون تقديم الأداء المنتظر أو إظهار الروح التي اعتادت الجماهير رؤيتها من الفريق.



وأبدى مجدي عبدالغني تعجبه من التصريحات التي أدلى بها وائل جمعة بشأن كيفية مهاجمة فريق مودرن سبورت بثمانية لاعبين في بداية المباراة، معتبرًا أن مثل هذه الملاحظات كان من الأفضل مناقشتها داخل الفريق وبين أفراده، بدلًا من طرحها عبر وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه التفاصيل الفنية كان ينبغي أن يتم في إطار داخلي، بما يخدم مصلحة الفريق ويساعد على معالجة الأخطاء بعيدًا عن الجدل الإعلامي.

وواصل عبدالغني انتقاداته لأداء الأهلي، مؤكدًا أنه لا يرى تحسنًا واضحًا في مستوى الفريق، رغم الفوز في المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق يحقق الانتصارات بصعوبة ودون تقديم أداء مقنع أو إظهار الروح المطلوبة.

كما وجه انتقادات إلى المدير الفني، متحدثًا عن ملامحه الغاضبة باستمرار، في إشارة إلى حالة الفريق الفنية والنفسية، بحسب تعبيره.

وأشار مجدي عبدالغني إلى أن سفيان بنجديدة ومنصف بقرار لم يقدما الإضافة المنتظرة منذ التعاقد معهما، معتبرًا أن مردودهما لم يلب التطلعات حتى الآن.



وتطرق نجم الأهلي السابق إلى الحديث عن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه لاعب قوي وكان يتمنى انضمامه إلى صفوف الأهلي، لكنه يرى أن مستواه تراجع خلال الفترة الحالية.

واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة ظهور الأهلي بمستوى أفضل، بما يتناسب مع إمكانات الفريق وطموحات جماهيره، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق الانتصارات دون أداء مقنع.