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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لمراعاة التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواقيت الصلاة الجديدة في مصر، بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، بالتزامن مع تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، بما يساعد المواطنين على معرفة مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد تطبيق التوقيت الشتوي، مع مراعاة اختلاف المواقيت من محافظة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي. 
 

دار الإفتاء تدعو إلى التبكير لصلاة الجمعة

دعت الدار المواطنين إلى الاستعداد لصلاة الجمعة والتبكير إلى المساجد، واغتنام فضل هذا اليوم المبارك بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، سائلة الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. 


 

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر 4:39 ص

• موعد الشروق 6:07 ص

• موعد أذان ‎الظهر 11:39 م

• ‎موعد أذان العصر 2:46 م

• موعد أذان ‎المغرب 5:10 م

• موعد أذان ‎العشاء 6:28 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر 4:44 ص

• موعد الشروق 6:14 ص

• ‎موعد أذان الظهر 11:44 م

• موعد أذان ‎العصر 2:50 م

• ‎موعد أذان المغرب 5:13 م

• ‎موعد أذان العشاء 6:33 م. 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:36 ص

- موعد صلاة الظهر 11:35 م

- موعد  صلاة العصر 2:42 م

- موعد صلاة المغرب 5:05 م

- موعد صلاة العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر 4:30 ص

• موعد الشروق 5:53 ص

• موعد أذان ‎الظهر 11:32 م

موعد أذان ‎المغرب

• ‎موعد أذان العصر 2:46 م

• موعد أذان ‎المغرب 5:11 م

• موعد أذان العشاء 6:25 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر 4:56 ص

• موعد الشروق 6:25 ص

• ‎موعد أذان الظهر 11:55 م

موعد أذان العشاء

• موعد أذان ‎العصر 3:01 م

• ‎موعد أذان المغرب 5:24 م

• موعد أذان ‎العشاء 6:43 م
 

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:28 ص

• موعد الشروق 5:53 ص

• موعد أذان الظهر 11:28 م

الأوقات المستحبة للدعاء

• موعد أذان العصر 2:39 م

• موعد أذان المغرب 5:03 م

• موعد أذان العشاء 6:19 م. 

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر 4:26 ص

• موعد الشروق 5:52 ص

• موعد أذان الظهر 11:26 م

مواقيت الصلاة

• موعد أذان العصر 2:37 م

• موعد أذان المغرب 5:00 م

• موعد أذان العشاء 6:17 م. 
 

الأوقات المستحبة للدعاء

- من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟.. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

الأوقات المستحبة

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو.

مراعاة التوقيت الشتوي موعد صلاة الجمعة الأوقات المستحبة للدعاء دار الإفتاء الهيئة المصرية العامة للمساحة تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة

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