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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
قسم الخدمات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 15 أكتوبر، في محافظات مصر، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث “جوجل” بشكل كبير طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 5:30 ص
- موعد صلاة الظهر 12:41 م
- موعد صلاة العصر 3:57 م
- موعد صلاة المغرب 6:24 م
- موعد صلاة العشاء 7:42 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:35 ص
- موعد صلاة الظهر 12:46 م
- موعد صلاة العصر 4:01 م
- موعد صلاة المغرب 6:29 م
- موعد صلاة العشاء 7:37 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 5:26 ص
- موعد صلاة الظهر 12:37 م
- موعد  صلاة العصر 3:53 م
- موعد صلاة المغرب 6:20 م
- موعد صلاة العشاء 7:38 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 5:18 ص
- وقت صلاة الظهر 12:29 م
- موعد صلاة العصر 3:46 م
- وقت صلاة المغرب 6:14 م
- وقت صلاة العشاء 7:30 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 5:24 ص
- موعد صلاة الظهر 12:34 م
- موعد صلاة العصر 3:54 م
- موعد صلاة المغرب 6:22 م
- موعد صلاة العشاء 7:36 م

صلاة العشاء كم ركعة للفرض والسنة

ورد في مسألة صلاة العشاء كم ركعة للفرض والسنة والسر والجهر؟ أن صلاة العشاء هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة، وعدد ركعاتها أربع، أمّا بالنسبة لسنّة صلاة العشاء فهي ركعتان مؤكدتان بعد الفريضة.

وتُؤدّى صلاة العشاء في الحضر - أي إذا كان الإنسان مقيمًا في بلده - أربع ركعات كاملة، في حين إذا كان مسافرًا فله قصرها على ركعتين، وجمعها مع صلاة المغرب جمع تقديم أو جمع تأخير بحيث يختار الأيسر له.

وأجمع العلماء على أنّ صلاة العشاء أربع ركعاتٍ؛ فهي من الصّلوات الرُّباعيّة، مثل: الظُّهر، والعصر، وهي صلاةٌ ليليّةٌ؛ تُؤدّى في الليل، وصلاةٌ جهريّةٌ.

ورد للعشاء سُنّة راتبة بعديّة فقط، وليس لها سُنّة راتبة قبليّة، إنّما يجوز أن يُصلّي المسلم قبل العشاء ركعتي نافلةٍ أو سنّةٍ لها، غير أنّها غير لازمةٍ، فيُؤجَر إن صلّاها، ولا يأثَم إن تركها، وتُسمّى تلك السنّة بالسنّة غير الرّاتبة.

ورُوِي من قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ حيث صحَّ عنه قوله: «عشرُ ركعاتٍ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يداومُ عليهنَّ: ركعتينِ قبلَ الظّهرِ، وركعتينِ بعدَ الظّهرِ، وركعتين بعدَ المغربِ، وركعتين بعدَ العشاءِ، وركعتين قبلَ الفجرِ».

صلاة العشاء كم ركعة جهرًا

تعد صلاة العشاء من الصّلوات المكتوبة الرُّباعيّة، وعن صلاة العشاء كم ركعة جهرًا ، فإن الجهر بالقراءة فيها يكون في الرّكعتين الأُولَيَين، كما يجب أن يتحقّق المصلي من توفّر الشّروط اللازمة لصحّة صلاته، وتكون الركعتين الآخرتين سرًا.

يجهر بها المصلّي في أوّل ركعتين منها، ويُسِرُّ في الرّكعتين الأخيرتين؛ سواءً كان إمامًا أو مُنفرِدًا، ويفصل بين ركعاتها الأربع بتشهُّدٍ أوسط بعد أن يصلّي ركعتين؛ حيث يجلس بعد نهاية السّجود من الرّكعة الثانية، ثمّ يُتِمّ الصّلاة حتّى يصل إلى الرّكعة الرّابعة، ثمّ يجلس للتشهُّد الأخير، ثمّ يسلّم.

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة الفجر موعد صلاة العشاء

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