مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة البترول عن تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام الجاري 2026.

وأضافت المصادر أن الدولة تشعر بالمواطن وأنه تحمل تبعات الأزمات بكل قوة وثبات، ولفت أن الدولة لديها النية لتثبيت أسعار الوقود حتى نهاية العام لضمان استقرار وثبات الأسعار الفترة المقبلة.

وتابعت المصادر أن قرار التثبيت يرجع إلى استقرار تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية ويرجع ذلك إلى الخطوات الاستباقية التي أخدتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.

أسعار البنزين



سعر بنزين 80 اليوم: 20.75 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 95 اليوم: 24 جنيها للتر.

سعر السولار اليوم: 20.50 جنيه للتر.



سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم



وعن سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم، فقد استقر سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كجم إلى 550 جنيها.