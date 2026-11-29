في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تواصل مصر أداء دورها المحوري والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، انطلاقاً من موقف ثابت يرفض تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه المشروعة، ويؤكد ضرورة الحفاظ على وجوده على أرضه.

وفي هذا السياق، تبرز التحركات المصرية المكثفة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العدوان، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق.

وتعكس تصريحات السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، حجم التقدير الفلسطيني للموقف المصري، وأهمية استمرار التحرك العربي والدولي للانتقال من دائرة الإدانات والتصريحات إلى خطوات عملية تضمن حماية المدنيين، وإنهاء معاناتهم الإنسانية، ومواجهة مخططات التهجير، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

ناجي الناجي: مصر تؤدي دوراً محورياً وتاريخياً في دعم القضية الفلسطينية



أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن مصر تؤدي دوراً محورياً وتاريخياً في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بجهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال اتصالات مكثفة وتنسيق متواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وأوضح الناجي أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى يعكس ثوابت القاهرة الداعمة للحقوق المشروعة للفلسطينيين، وحرصها على الحفاظ على وجودهم على أرضهم.

وأشار إلى أن الدور المحوري الذي قامت به مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين يحظى بتقدير كبير من الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكداً أن الموقف المصري الحاسم أسهم في مواجهة مخططات التهجير والحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد على أهمية استمرار الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف التصعيد وحماية الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته المشروعة.

ناجي الناجي: إدخال المساعدات الإنسانية في غزة أولوية مطلقة



أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحويل المواقف والتصريحات الدولية إلى خطوات عملية على أرض الواقع لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني.

وأشار الناجي إلى أن إجراءات الاحتلال واعتداءاته المستمرة في الضفة الغربية لا مبرر لها، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.

ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وشدد على أن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل أولوية مطلقة، في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون عوائق.

السفير ناجي الناجي: لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة والوضع الإنساني مأساوي



أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل استمرار السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناجي، خلال لقاء له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأوضاع داخل القطاع لا تزال بالغة الصعوبة، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية وتفاقم احتياجات السكان، مؤكداً أن الاحتلال لم يُحدث تغييراً في سياساته العدوانية تجاه قطاع غزة.

وشدد على ضرورة ترجمة المواقف والتصريحات الدولية إلى خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في وقف الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الإنسانية.

تنفيذ إجراءات حقيقية تسهم في تحسين الأوضاع داخل قطاع غزة

وتابع أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً دولياً جاداً يتجاوز حدود الإدانات والتصريحات، لضمان تنفيذ إجراءات حقيقية تسهم في تحسين الأوضاع داخل قطاع غزة.