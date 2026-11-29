أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل استمرار السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناجي، خلال لقاء له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأوضاع داخل القطاع لا تزال بالغة الصعوبة، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية وتفاقم احتياجات السكان، مؤكداً أن الاحتلال لم يُحدث تغييراً في سياساته العدوانية تجاه قطاع غزة.

وشدد على ضرورة ترجمة المواقف والتصريحات الدولية إلى خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في وقف الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الإنسانية.

تنفيذ إجراءات حقيقية تسهم في تحسين الأوضاع داخل قطاع غزة

وتابع أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً دولياً جاداً يتجاوز حدود الإدانات والتصريحات، لضمان تنفيذ إجراءات حقيقية تسهم في تحسين الأوضاع داخل قطاع غزة.