أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية جديدة تحت عنوان «حتى لا تتكرر الأوجاع»، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف نشر ثقافة احترام الطريق وترسيخ السلوك الحضاري، والتأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد واجب قانوني، وإنما مسؤولية أخلاقية وإنسانية تسهم في حماية الأرواح.

وقال الدكتور هاني شمس الدين، مدير الإدارة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الحملة تستهدف توعية المواطنين بحقوق الآخرين على الطريق، وتعزيز قيم الصبر وضبط النفس وتجنب الغضب أثناء القيادة، مشددًا على أن الطريق حق مشترك، وأن حرية الفرد تنتهي عندما يتسبب سلوكه في الإضرار بالآخرين.

وأوضح أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول عن الأخلاق، ولها دور أساسي في غرس قيم احترام الطريق والانضباط لدى الأطفال، من خلال القدوة الحسنة، لافتًا إلى أن الأبناء يكتسبون سلوكياتهم من تصرفات الوالدين، وبالتالي فإن احترام إشارات المرور وعدم التسرع والالتزام بحقوق الآخرين يجب أن تكون ممارسات يومية أمامهم.

وأضاف أن الحملة تعتمد على النزول الميداني إلى مواقف السيارات والتواصل المباشر مع السائقين، إلى جانب إنتاج مقاطع توعوية قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم دروس وندوات وقوافل دعوية في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار جهود التوعية والمتابعة على أرض الواقع، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، لترسيخ رسالة أساسية مفادها أن حياة الإنسان أغلى من دقيقة استعجال.