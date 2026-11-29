أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت 1017 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية -إن عمليات التصدي تركزت فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وأوليانوفسك، بالإضافة إلى منطقة موسكو وجمهورية تتارستان وشبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أمس السبت، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1601 طائرة مسيرة أوكرانية، و5 قنابل جوية موجهة، وصاروخًا من طراز "هيمارس".