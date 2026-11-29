تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس قرر الاحتفال بزفافه بطريقة مختلفة، بعدما استبدل زينة الورود التقليدية التي اعتاد العرسان تزيين سياراتهم بها بتشكيلة متنوعة من الفواكه الطازجة، في فكرة لفتت انتباه المتابعين وأثارت تفاعلهم.

وظهر العريس في الفيديو وهو يزين سيارته بكميات كبيرة من الفاكهة، شملت التفاح والموز والبرتقال والفراولة، إلى جانب أصناف أخرى، لتبدو السيارة بشكل غير تقليدي، بعدما غطت الفواكه أجزاء كبيرة منها، وأضفت عليها ألوانًا مميزة.

عريس يستبدل الورود بالفواكه في زينة سيارة الزفاف

وجاءت الفكرة بعيدًا عن أشكال الزينة المعتادة في حفلات الزفاف، والتي تعتمد غالبًا على الورود والبالونات، إذ اختار العريس تقديم لمسة مختلفة تعبر عن رغبته في جعل يوم زفافه مميزًا، من خلال استخدام الفواكه بدلًا من عناصر الزينة التقليدية.

وأظهر مقطع الفيديو تنوع الفواكه المستخدمة في تزيين السيارة، ما جعلها محط أنظار المارة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا اللقطات على نطاق واسع، وسط تفاعل مع الفكرة غير المعتادة التي قدمها العريس للاحتفال بليلة العمر.