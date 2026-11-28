سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، تباينًا بين الأصناف المحلية والمستوردة، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للسوق، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال السكري بين 8 و14 جنيهًا، والبرتقال البلدي بين 11 و15 جنيهًا، بينما سجل البرتقال أبو سرة من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار البرتقال والموالح والليمون

بلغ سعر كيلو النارنج من 6 إلى 9 جنيهات، واليوسفي من 10 إلى 18 جنيهًا، والجريب فروت من 6 إلى 12 جنيهًا. وتراوح سعر الليمون البلدي بين 16 و20 جنيهًا، والليمون الأضاليا بين 6 و12 جنيهًا، بينما بدأ سعر الليمون الحلو من 20 جنيهًا دون تحديد حد أعلى.

أسعار التفاح والعنب والفاكهة المحلية

تراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر بين 15 و30 جنيهًا، والتفاح الجولدن بين 50 و80 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 50 و80 جنيهًا. وسجل التفاح الأمريكي والإيطالي من 50 إلى 100 جنيه للكرتونة وزن 20 كيلو.

وبلغ سعر الجوافة من 9 إلى 15 جنيهًا، والرمان من 15 إلى 35 جنيهًا، والفراولة من 30 إلى 50 جنيهًا، والتين البرشومي من 20 إلى 30 جنيهًا، والنبق من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار البلح والكانتلوب والمانجو والبطيخ

تراوحت أسعار البلح بحسب النوع، حيث سجل البلح السماني من 15 إلى 20 جنيهًا، والزغلول من 15 إلى 25 جنيهًا، وأم الفراخ من 9 إلى 13 جنيهًا، والرملي من 20 إلى 35 جنيهًا، والسيوي من 40 إلى 70 جنيهًا، والبارحي من 30 إلى 60 جنيهًا.

وسجل الكانتلوب من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو، والكاكا من 25 إلى 35 جنيهًا، ومانجو كيت من 30 إلى 50 جنيهًا، بينما تراوح سعر الحرنكش بين 60 و80 جنيهًا.

وبالنسبة للبطيخ، سجل البطيخ وزن 8 إلى 10 كيلو من 80 إلى 100 جنيه للواحدة، والبطيخ وزن 6 إلى 8 كيلو من 48 إلى 64 جنيهًا، والبطيخ وزن 4 إلى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا.

أسعار الفاكهة المستوردة والأصناف الأخرى

بدأ سعر الخوخ المستورد من 75 جنيهًا للكيلو، والنيكتارين المستورد من 75 جنيهًا، والبرقوق المستورد من 75 جنيهًا للعبوة وزن 2 كيلو، دون تحديد أسعار عليا.

كما سجلت الكمثرى المستوردة 150 جنيهًا، والأناناس 75 جنيهًا، والدوم 20 جنيهًا، والباباظ 20 جنيهًا، والجنزبيل 150 جنيهًا، وأبو فروة 110 جنيهات، دون تحديد حد أعلى لهذه الأصناف.

وتراوح سعر القشطة البلدي بين 25 و40 جنيهًا، وقشطة عبد الرازق بين 40 و90 جنيهًا، والكيوي بين 50 و200 جنيه، والأفوكاتو بين 100 و200 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار مستويات البيع بالجملة في سوق العبور، وقد تختلف أسعار التجزئة للمستهلك النهائي بحسب تكاليف النقل وهوامش التداول ومكان البيع.