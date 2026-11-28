سلم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من عقود العمل لذوي الهمم، خلال جولته اليوم بمحافظة بني سويف وذلك داخل عدد من المصانع .

وقد سلم العقود للمواطنين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن رداد وزير العمل وهم:

حمدية علي وولاء عبد الحب و يوسف منشاوي و احمد رمضان وأحمد جمعة .

وقد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف؛ لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على مستجدات العمل بها، والتعرف على ما تحقق من في مختلف القطاعات، ومتابعة جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ونائبه الدكتور بلال حبشي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من المشروعات الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، كما تشمل الجولة تفقد محطة القطار الكهربائي السريع «الفيوم/بني سويف»، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، وكذلك تفقد توسعات محطة مياه الشرب، كما تتضمن تفقد مركز طب الأسرة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، فضلًا عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة بمدينة بني سويف.

كما تتضمن الزيارة تفقد المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة بني سويف؛ لمتابعة منظومة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وجهود التحول الرقمي وتطوير آليات العمل بالإدارة المحلية، إلى جانب المرسى السياحي على الضفة الشرقية لنهر النيل.