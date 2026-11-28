واصل مطار الأقصر الدولي تنفيذ فعاليات حملة «الأقصر 100 سنة – 100 أسبوع سلامة»، من خلال تنظيم أنشطة الأسبوع العشرين، في إطار جهود تعزيز ثقافة السلامة وترسيخ الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة لقطاع الطيران، وتطبيق متطلبات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

وتأتي الفعاليات تنفيذا لتوجيهات الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة وتفعيل مشاركة العاملين في تطبيق نظام إدارة السلامة (SMS)، بما يضمن ترسيخ الممارسات الآمنة في مختلف مواقع العمل والأنشطة التشغيلية داخل المطار.

وتضمن الأسبوع العشرين مجموعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية التي ركزت على رفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر المحتملة والمستجدات التشغيلية، وتعزيز قدرة العاملين على سرعة الاستجابة والتعامل الفعال، بما يدعم كفاءة منظومة السلامة ويعزز جاهزية المطار.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجهات والشركات العاملة بالمطار، من بينها الملاحة الجوية، ومصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للخدمات الأرضية، وشركات EAS وإيرو سيرفيس والمكتب العالمي ولينك وخدمات البترول الجوية ومصر للبترول، في تأكيد على أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات لضمان بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة.

وتواصل حملة «الأقصر 100 سنة – 100 أسبوع سلامة» فعالياتها لترسيخ السلامة باعتبارها مسؤولية مشتركة وثقافة عمل يومية، تسهم في الحفاظ على سلامة العمليات الجوية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل مطار الأقصر الدولي.