بداية صعبة ومبكرة لقائدي السيارات على الطرق السريعة اليوم؛ حيث استيقظت المحافظات المصرية على ستار كثيف من الضباب، دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لإطلاق تحذيراتها العاجلة بشأن طقس السبت 28 نوفمبر 2026، حيث يمتد المشهد الضبابي الذي يقلص الرؤية الأفقية من السواحل الشمالية والوجه البحري وصولاً إلى قلب القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ليفرض حالة من الحذر المروري ويضع سلامة المسافرين في صدارة اهتمامات الجهات المعنية منذ الساعات الأولى للصباح.

حالة الطقس اليوم

توقعت الأرصاد، أن يسود اليوم السبت طقس خريفي مائل للبرودة إلى بارد في الساعات الأولى من الصباح، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلًا.

حالة الطقس

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 22 و24 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تصل إلى نحو 32 درجة على جنوب الصعيد، وفق التوقعات المنشورة للفترة نفسها.

شبورة مائية

حذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الظواهر المتوقعة

سقوط الأمطار

كما لفتت الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد جنوبًا إلى مناطق حلايب وشلاتين، وقد تكون متوسطة أحيانًا «بنسبة حدوث 30% تقريبًا» على مناطق من «حلايب - شلاتين» على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة، إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة «بنسبة حدوث 10% تقريبًا» على بعض المناطق.

حالة الملاحة البحرية والرياح في البحرين

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، أشارت التوقعات إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، واتجاه رياح يتراوح بين الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي.

حالة الملاحة البحرية

كما تسود البحر الأحمر حالة معتدلة (من خفيفة إلى معتدلة)، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح تتراوح اتجاهاتها بين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي.

نصائح الأرصاد للتعامل مع طقس اليوم

القيادة بحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة والزراعية.

نصائح الأرصاد للتعامل مع طقس اليوم

ترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها الرؤية.

ارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب برودة الأجواء.متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بشأن فرص الأمطار والتغيرات الجوية المرتقبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تتراوح درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري العظمى «23 - 24» - الصغرى «14 - 13» درجة مئوية.

أما درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية، فتتراوح العظمى «22 - 24» - الصغرى «14 - 16» درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أما درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد، فتتراوح العظمى «25 - 26» - الصغرى «12 - 13» درجة مئوية.

بينما تبلغ درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد «32 - 33» - الصغرى «17 - 18» درجة مئوية.